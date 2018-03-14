Підсумковий випуск новин за 21:00: Візит Путіна до Криму. Законопроект про нацбезпеку
Випуск новин 22:04, 14 березня 420 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 14 березня станом на 21:00 – Президент Росії Володимир Путін у середу,14 березня, здійснив робочу поїздку в окупований Крим і Севастополь. У Комітеті національної безпеки та оборони розглянули новий законопроект, який повинен привести систему нацбезпеки України до стандартів НАТО.
Також у випуску:
Британія скликала екстрене засідання Радбезу ООН.
Вибух на цвинтарі у Львові біля польського військового меморіалу.
У Харкові розмалювали пам'ятник УПА.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі