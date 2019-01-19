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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Водохреще в Україні. Вибух у храмі МП у Сумах

      Випуск новин 47 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 19 січня станом на 21:00 – у Спасо-Преображенському соборі прогримів вибух під час вечірнього богослужіння 18 січня. Там розірвався піротехнічний засіб, підозрюваних вже знайшли. Традиційно свято Богоявлення та Хрещення Господнього завершує цикл свят після Різдва. По всій Україні у цей день освячують воду, а також купаються в ополонках.

      Також у випуску:

      Поблизу селища Піски наші бійці спалили вантажівку бойовиків. 

      У Гданську сьогодні прощалися з мером Павлом Адамовичем.

      У Мексиці вибухнув нафтопровід, вже 66 загиблих.

      Теги: Новорічні свята Суми Вибух Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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