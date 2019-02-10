Підсумковий випуск новин за 21:00: Вшанування полеглих бою за Дебальцеве. Підпал авто у Полтаві
У підсумковому випуску новин за 10 лютого станом на 21:00 – у Запоріжжі вшанували пам'ять загиблих героїв боїв за Дебальцеве. У лютому 2015 року ворожі війська намагалися оточити у цьому місці українські підрозділи, але вони тоді з боями відійшли на нові рубежі. У Полтаві невідомі зловмисники підпалили одразу шість авто, поліція відкрила кримінальне провадження та розшукує свідків.
Також у випуску:
Українські військові знищили техніку проросійських найманців на Світлодарській дузі.
Венесуельська державна нафтова компанія відкрила рахунок у російському банку.
Слідчі Державного бюро розслідувань вивчають обставини конфлікту поліції та активістів "Хто замовив Катю Гандзюк".
Джерело: 24 канал
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