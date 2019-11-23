Підсумковий випуск новин за 21:00: Вшанування жертв Голодомору. Нові слухання у Конгресі США
У підсумковому випуску за 23 листопада станом на 21:00 – сьогодні у всіх містах і селах України вшановують жертв голодомору. Акції, спрямованої на знищення українців, як народу. Тоді за різними підрахунками померло від чотирьох до восьми мільйонів людей. Новий тиждень публічних слухань у Конгресі у так званій справі "Українагейт" приніс неочікувані подробиці .
Також у випуску:
На Сході України бойовики сім разів порушували режим тиші.
Місія Міжнародного валютного фонду залишила Україну без кредиту.
Судно з українськими моряками затримали у Малайзії, на якому перебувало 22 українські моряки і один росіянин.
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