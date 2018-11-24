Підсумковий випуск новин за 21:00: Вшанування жертв Голодомору. Церква УПЦ КП на Донбасі
У підсумковому випуску новин за 24 листопада станом на 21:00 – в різних містах України вшанували пам'яттю жертв Голодомору у 1932 – 1933 роках минулого століття. На Донеччині з'явився ще один прихід УПЦ КП, церква розмістилась у підвалі.
Також у випуску:
Мін'юст повернув територію Почаївської лаври у користування державі.
У Франції продовжуються масштабні акції протесту проти підвищення цін на пальне.
Бойовики почали гатити активніше, відколи днями на Донбас заїхав черговий гумконвой Росії.
Джерело: 24 канал
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