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      ГОЛОДОМОР ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Вшанування жертв Голодомору. Церква УПЦ КП на Донбасі

      Випуск новин 47 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 24 листопада станом на 21:00 – в різних містах України вшанували пам'яттю жертв Голодомору у 1932 – 1933 роках минулого століття. На Донеччині з'явився ще один прихід УПЦ КП, церква розмістилась у підвалі.

      Також у випуску:

      Мін'юст повернув територію Почаївської лаври у користування державі.

      У Франції продовжуються масштабні акції протесту проти підвищення цін на пальне.

      Бойовики почали гатити активніше, відколи днями на Донбас заїхав черговий гумконвой Росії.

      Теги: Голодомор Випуск новин Новини України УПЦ КП Новини Донецька
      Джерело: 24 канал
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