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      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Втрати на фронті. Звільнення командувача Нацгвардії

      Випуск новин 111 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 7 травня станом на 21:00 – проросійські бойовики за добу відкривали вогонь 13 разів, в результаті загинув український військовий. Президент України Петро Порошенко звільнив командувача Національної Гвардії України Юрія Аллерова.

      Також у випуску:

      У Марганці, що на Дніпропетровщині, граната розірвалася у чоловіка в руках, він загинув на місці.

      У Києві відбулися збори суддів Вищого антикорупційного суду, на яких 38 суддів обрали головою органу 37-річну Олену Танасевич. Вона очолюватиме орган протягом трьох років.

      50-річна українка Тетяна Бєлік, що зазнала травм унаслідок авіакатастрофи в російському аеропорту Шереметьєво, й досі перебуває у важкому стані.

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      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Нацгвардія
      Джерело: 24 канал
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