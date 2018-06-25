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Підсумковий випуск новин за 21:00: Як переобрання Ердогана вплине на Україну. Сортування сміття

Випуск новин 106 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 25 червня станом на 21:00 – громадяни Туреччини вкотре довірили Реджепу Таїпу Ердогану кермо держави. Після конституційної реформи його президентські повноваження будуть розширені. Самотужки еко-активісти відкривають сортувальні станції і вивозять сміття на переробку, а деякі навіть отримують за це не маленький прибуток.

Також у випуску:

У Києві викрали сина лівійського фінансового аташе.

На вбивство рома у Львові відреагували у Службі безпеки. Силовики кажуть, що за цією ситуацією стоїть Росія. Мовляв, саме їм це вигідно.

Українських політв'язнів у Росії та окупованому Криму вже 74. 

Теги: Випуск новин Новини Туреччини Екологія
Джерело: 24 канал
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