Підсумковий випуск новин за 21:00: Як переобрання Ердогана вплине на Україну. Сортування сміття

У підсумковому випуску новин за 25 червня станом на 21:00 – громадяни Туреччини вкотре довірили Реджепу Таїпу Ердогану кермо держави. Після конституційної реформи його президентські повноваження будуть розширені. Самотужки еко-активісти відкривають сортувальні станції і вивозять сміття на переробку, а деякі навіть отримують за це не маленький прибуток.

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