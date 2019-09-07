Підсумковий випуск новин за 21:00: Як РФ зустрічала своїх полонених. Реакція світу на обмін

У підсумковому випуску новин за 7 вересня станом на 21:00 – учасників обміну полоненими, яких відпустила Україна, у російському аеропорті "Внуково" зустріли тільки російські пропагандисти з телекамерами Дмитро Кисельов та Ольга Скабеєва. Лідери західних країн назвали обмін полоненими "величезним кроком до миру".

Також у випуску:

Українських моряків разом з їхніми рідними привезли до військового госпіталю у Києві, а цивільних – до лікарні Феофанія. Там їх обстежать та нададуть усю необхідну медичну допомогу.

Вишинський збирається повернутись в Україну та доводити свою невинуватість. Про це він заявив пропагандистам каналу "Росія 24" в Москві.

Тисячі людей зібрались під Одеською ОДА. Вони підтримують звільненого з посади керівника Художнього музею Олександра Ройтбурда.