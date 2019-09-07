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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Як РФ зустрічала своїх полонених. Реакція світу на обмін

      Випуск новин 393 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 7 вересня станом на 21:00 – учасників обміну полоненими, яких відпустила Україна, у російському аеропорті "Внуково" зустріли тільки російські пропагандисти з телекамерами Дмитро Кисельов та Ольга Скабеєва. Лідери західних країн назвали обмін полоненими "величезним кроком до миру".

      Також у випуску:

      Українських моряків разом з їхніми рідними привезли до військового госпіталю у Києві, а цивільних – до лікарні Феофанія. Там їх обстежать та нададуть усю необхідну медичну допомогу.

      Вишинський збирається повернутись в Україну та доводити свою невинуватість. Про це він заявив пропагандистам каналу "Росія 24" в Москві.

      Тисячі людей зібрались під Одеською ОДА. Вони підтримують звільненого з посади керівника Художнього музею Олександра Ройтбурда.

      blog_ava
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      Теги: Обмін полоненими Новини України Українці в полоні РФ Українські моряки в полоні Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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