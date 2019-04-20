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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Заборона протестів біля Нотр-Даму. Порятунок дитини

      Випуск новин 74 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 20 квітня станом на 21:00 – "жовтим жилетам" заборонили протестувати біля Нотр-Даму. Проте дві акції таки пройшли біля Собору Паризької Богоматері. У Маріуполі усім містом шукають гроші на спасіння піврічного Богдана Фороста. Хлопчик бореться з рідкісним захворюванням і, щоб одужати, треба зібрати не підйомну для його родини суму – 135 тисяч євро.

      Також у випуску:

      Підозрюваних у вбивстві журналістки в Північній Ірландії затримали.

      У американському Техасі правоохоронці затримали двох дівчат-підлітків, які планували вбивство щонайменше дев'ятьох людей.

      Французи молились за Нотр-Дам та навіть зібрали майже мільярд доларів на реконструкцію.

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      Теги: Випуск новин Протести "жовтих жилетів" Пожежа в Нотр-Дамі Новини Франції
      Джерело: 24 канал
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