Підсумковий випуск новин за 21:00: Заборона протестів біля Нотр-Даму. Порятунок дитини

У підсумковому випуску новин за 20 квітня станом на 21:00 – "жовтим жилетам" заборонили протестувати біля Нотр-Даму. Проте дві акції таки пройшли біля Собору Паризької Богоматері. У Маріуполі усім містом шукають гроші на спасіння піврічного Богдана Фороста. Хлопчик бореться з рідкісним захворюванням і, щоб одужати, треба зібрати не підйомну для його родини суму – 135 тисяч євро.

Також у випуску: Підозрюваних у вбивстві журналістки в Північній Ірландії затримали. У американському Техасі правоохоронці затримали двох дівчат-підлітків, які планували вбивство щонайменше дев'ятьох людей. Французи молились за Нотр-Дам та навіть зібрали майже мільярд доларів на реконструкцію.

Джерело: 24 канал