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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Заборона російських виборів в Україні. Обшуки в "Новій пошті"

Випуск новин 22:38, 16 березня 298 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 16 березня станом на 21:00 – росіяни не зможуть проголосувати за президента Росії на території України. Доступ до консульств у Києві, Харкові, Одесі та Львові матимуть лише дипломати. ГПУ прийшла до офісів "Нової пошти з обшуками". Слідчі дії проводять одразу у 4 містах – Києві, Дніпрі, Харкові і Полтаві.

Також у випуску:

Українські спецслужби, начебто, 13 місяців спостерігали за Надією Савченко перш, ніж звинуватити її у намірах розстріляти українських парламентарів.

На одній із столичних доріг два автомобілі влетіли в будівельний котлован.

Отруїти Скрипаля віддав наказ Путін – таке припускають у британському МЗС.

Теги: Вибори в Росії 2018 Новини України Випуск новин Отруєння Сергія Скрипаля Надія Савченко ГПУ Володимир Путін СБУ Тероризм
Джерело: 24 Канал
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