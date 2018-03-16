Підсумковий випуск новин за 21:00: Заборона російських виборів в Україні. Обшуки в "Новій пошті"
Випуск новин 22:38, 16 березня 298 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 16 березня станом на 21:00 – росіяни не зможуть проголосувати за президента Росії на території України. Доступ до консульств у Києві, Харкові, Одесі та Львові матимуть лише дипломати. ГПУ прийшла до офісів "Нової пошти з обшуками". Слідчі дії проводять одразу у 4 містах – Києві, Дніпрі, Харкові і Полтаві.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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