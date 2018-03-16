Підсумковий випуск новин за 21:00: Заборона російських виборів в Україні. Обшуки в "Новій пошті"

У підсумковому випуску новин за 16 березня станом на 21:00 – росіяни не зможуть проголосувати за президента Росії на території України. Доступ до консульств у Києві, Харкові, Одесі та Львові матимуть лише дипломати. ГПУ прийшла до офісів "Нової пошти з обшуками". Слідчі дії проводять одразу у 4 містах – Києві, Дніпрі, Харкові і Полтаві.

Також у випуску: Українські спецслужби, начебто, 13 місяців спостерігали за Надією Савченко перш, ніж звинуватити її у намірах розстріляти українських парламентарів. На одній із столичних доріг два автомобілі влетіли в будівельний котлован. Отруїти Скрипаля віддав наказ Путін – таке припускають у британському МЗС.