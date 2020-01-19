Підсумковий випуск новин за 21:00: Заборона в'їзду російським акторам. Пожежа у Чехії

У підсумковому випуску новин за 19 січня станом на 21:00 – російських акторів, яким раніше СБУ дозволило в'їзд в Україну, не впустили на територію держави українські прикордонники. У Чехії в будинку для людей з інвалідністю сталася масштабна пожежа. Восьмеро людей загинуло, ще близько 30 постраждали.

Також у випуску: Протягом усього дня тисячі людей із квітами йшли до аеропорту "Бориспіль" аби вшанувати пам'ять жертв авіатрощі літака МАУ. Три метри снігу вкрили Захід Канади, де вирує потужний сніговий шторм. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся із президентом Росії Володимиром Путіним на конференції в Берліні.