Підсумковий випуск новин за 21:00: Заборона в'їзду російським акторам. Пожежа у Чехії
У підсумковому випуску новин за 19 січня станом на 21:00 – російських акторів, яким раніше СБУ дозволило в'їзд в Україну, не впустили на територію держави українські прикордонники. У Чехії в будинку для людей з інвалідністю сталася масштабна пожежа. Восьмеро людей загинуло, ще близько 30 постраждали.
Також у випуску:
Протягом усього дня тисячі людей із квітами йшли до аеропорту "Бориспіль" аби вшанувати пам'ять жертв авіатрощі літака МАУ.
Три метри снігу вкрили Захід Канади, де вирує потужний сніговий шторм.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся із президентом Росії Володимиром Путіним на конференції в Берліні.
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