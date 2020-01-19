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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК
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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Заборона в'їзду російським акторам. Пожежа у Чехії

      Випуск новин 213 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 19 січня станом на 21:00 – російських акторів, яким раніше СБУ дозволило в'їзд в Україну, не впустили на територію держави українські прикордонники. У Чехії в будинку для людей з інвалідністю сталася масштабна пожежа. Восьмеро людей загинуло, ще близько 30 постраждали.

      Також у випуску:

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      Теги: Новини України Новини Росії Випуск новин Чехія
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