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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Загибель українця в Польщі. Загоряння на заводі в Маріуполі

      Випуск новин 97 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 16 березня станом на 21:00 – у польському Кракові загинув 45-річний український заробітчанин. Його засипало землею під час будівельних робіт біля королівського замку Вавель. У Маріуполі в районі металургічного комбінату "Азовсталь" сталося загоряння. Очевидці повідомляють про величезний стовп вогню та диму. Проте це була не пожежа, а технологічний процес.

      Також у випуску:

      У НАБУ розповіли, що Євген Шевченко справді спілкувався з Андрієм Рогозою.

      Під час виступу президента в Києві сталася штовханина між прихильниками та противниками Порошенка.

      Відсьогодні на реконструкції Шулявський міст.

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      Теги: Пожежа Випуск новин Новини Польщі Заробітчани Жертви Новини Маріуполя
      Джерело: 24 Канал
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