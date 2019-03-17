Підсумковий випуск новин за 21:00: Загибель українця в Польщі. Загоряння на заводі в Маріуполі
У підсумковому випуску новин за 16 березня станом на 21:00 – у польському Кракові загинув 45-річний український заробітчанин. Його засипало землею під час будівельних робіт біля королівського замку Вавель. У Маріуполі в районі металургічного комбінату "Азовсталь" сталося загоряння. Очевидці повідомляють про величезний стовп вогню та диму. Проте це була не пожежа, а технологічний процес.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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