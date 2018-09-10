Підсумковий випуск новин за 21:00: Затримання Ананьєва. Святкування юдейського Нового року
У підсумковому випуску новин за 10 вересня станом на 21:00 – відомого блогера та ветерана АТО Валерія Ананьєва затримали на Дніпропетровщині. Зараз він у Новомосковському відділі поліції, з ним працює адвокат. Гори сміття і натовпи хасидів – в Умань розпал святкування нового 5779-го року. До міста з нагоди Рош Гашана з"їхалися майже 30 тисяч паломників.
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Джерело: 24 канал
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