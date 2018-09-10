Підсумковий випуск новин за 21:00: Затримання Ананьєва. Святкування юдейського Нового року

У підсумковому випуску новин за 10 вересня станом на 21:00 – відомого блогера та ветерана АТО Валерія Ананьєва затримали на Дніпропетровщині. Зараз він у Новомосковському відділі поліції, з ним працює адвокат. Гори сміття і натовпи хасидів – в Умань розпал святкування нового 5779-го року. До міста з нагоди Рош Гашана з"їхалися майже 30 тисяч паломників.

Також у випуску: На Чернігівщині в аварію потрапив син мера Прилук Ярослав Попенко – він влетів в стовп. В Україні набувають популярності гонки на вулицях міст і сіл. 700 заможних росіян можуть втратити британські візи через отруєння Скрипалів.