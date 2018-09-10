22:49
10 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
21°C 12°C
  • вівторок
    22°C 14°C
  • середа
    22°C 12°C
  • четвер
    24°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Валя-півстакана породичалась із Инами. Пиня не зміг пройти розумну урну
Вєсті Кремля
21:46, сьогодні
Вєсті.UA. Порошенко повернувся до класичної схеми обіцянок. Нарешті Ляшко пішов у консерваторію
Вєсті.UA
20:44, сьогодні
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, 7 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, 7 вересня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Затримання Ананьєва. Святкування юдейського Нового року

Випуск новин 131 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 10 вересня станом на 21:00 – відомого блогера та ветерана АТО Валерія Ананьєва затримали на Дніпропетровщині. Зараз він у Новомосковському відділі поліції, з ним працює адвокат. Гори сміття і натовпи хасидів – в Умань розпал святкування нового 5779-го року. До міста з нагоди Рош Гашана з"їхалися майже 30 тисяч паломників.

Також у випуску:

На Чернігівщині в аварію потрапив син мера Прилук Ярослав Попенко – він влетів в стовп.

В Україні набувають популярності гонки на вулицях міст і сіл.

700 заможних росіян можуть втратити британські візи через отруєння Скрипалів. 

Теги: Хасиди в Умані Новини Черкас Випуск новин Новини Дніпра
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
"Укрпошта" підвищила тарифи на доставку листів та посилок: інфографіка
сьогодні, 15:48 "Укрпошта" підвищила тарифи на доставку листів та посилок: інфографіка
Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
 23 січня , 20:54
Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
 23 січня , 15:40
Випуск новин 27 травня станом на 15:00
 27 травня 2015 , 15:56
Випуск новин за 19:00: Вибух авто у центрі Києва
 8 вересня 2017 , 21:05
Випуск новин 22 вересня станом на 18:00
 22 вересня 2014 , 18:56
Випуск новин за 09:00: Доба на фронті. Розшук нарколога у Харкові
 сьогодні , 10:11
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук