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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Підсумковий випуск новин за 21:00: Затримання через вбивство Захарченка. Доля Томосу для України

Випуск новин 356 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 2 вересня станом на 21:00 – в окупованому Донецьку – масові затримання. Після вбивства лідера так званої "ДНР" – Олександра Захарченка – там схопили близько півсотні людей, кілька десятків – зникли безвісти. Доля Томосу сьогодні вирішується у Стамбулі на триденному синаксисі на чолі з Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Також у випуску:

В Україні опублікували рейтинг найкращих шкіл за результатами ЗНО.

Російські режисери зняли фільми про бранців Кремля, за яких голодує Сенцов.

Олександра Захарченка поховали у закритій труні.

Теги: Вбивство Захарченка Єдина помісна церква релігія Випуск новин
Джерело: 24 канал
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