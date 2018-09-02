Підсумковий випуск новин за 21:00: Затримання через вбивство Захарченка. Доля Томосу для України
У підсумковому випуску новин за 2 вересня станом на 21:00 – в окупованому Донецьку – масові затримання. Після вбивства лідера так званої "ДНР" – Олександра Захарченка – там схопили близько півсотні людей, кілька десятків – зникли безвісти. Доля Томосу сьогодні вирішується у Стамбулі на триденному синаксисі на чолі з Вселенським Патріархом Варфоломієм.
Також у випуску:
В Україні опублікували рейтинг найкращих шкіл за результатами ЗНО.
Російські режисери зняли фільми про бранців Кремля, за яких голодує Сенцов.
Олександра Захарченка поховали у закритій труні.
Джерело: 24 канал
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