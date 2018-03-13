Підсумковий випуск новин за 21:00: Затримання водія автобуса. Різанина на Дніпропетровщині
Випуск новин 21:55, 13 березня 374 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 13 березня станом на 21:00 – на Донбасі водій автобуса потрапив до СБУ після того, як назвав українську мову "козячою". На Дніпропетровщині школяр напав з ножем на сусідів: чоловік та дитина загинули, вагітна жінка у лікарні. Учень 11 класу не визнає своєї провини.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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