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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ РЕКС ТІЛЛЕРСОН ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ РЕКС ТІЛЛЕРСОН ВОЛОДИМИР РУБАН

Підсумковий випуск новин за 21:00: Затримання водія автобуса. Різанина на Дніпропетровщині

Випуск новин 21:55, 13 березня 374 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 13 березня станом на 21:00 – на Донбасі водій автобуса потрапив до СБУ після того, як назвав українську мову "козячою". На Дніпропетровщині школяр напав з ножем на сусідів: чоловік та дитина загинули, вагітна жінка у лікарні. Учень 11 класу не визнає своєї провини.

Також у випуску:

Чому звільнили держсекретаря США Тіллерсона.

Майже 10 днів знадобилось британській владі, аби з'ясувати, яку отруту використали проти Скрипаля.

В Україні стали частіше продавати наркотики через інтернет.

Теги: Жертви Новини Дніпра Випуск новин СБУ Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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