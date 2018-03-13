Підсумковий випуск новин за 21:00: Затримання водія автобуса. Різанина на Дніпропетровщині

У підсумковому випуску новин за 13 березня станом на 21:00 – на Донбасі водій автобуса потрапив до СБУ після того, як назвав українську мову "козячою". На Дніпропетровщині школяр напав з ножем на сусідів: чоловік та дитина загинули, вагітна жінка у лікарні. Учень 11 класу не визнає своєї провини.

Також у випуску: Чому звільнили держсекретаря США Тіллерсона. Майже 10 днів знадобилось британській владі, аби з'ясувати, яку отруту використали проти Скрипаля. В Україні стали частіше продавати наркотики через інтернет.