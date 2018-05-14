Підсумковий випуск новин за 21:00: Заворушення в Ізраїлі. Звинувачення в розбещенні дитини

У підсумковому випуску новин за 14 травня станом на 21:00 – внаслідок масових протестів в Ізраїлі понад 50 палестинців загинули, ще 2400 – поранені. Відомого харківського адвоката звинувачують у розбещенні дитини. Батьки 5-річного хлопчика звернулися до поліції із заявою про те, що їхнього сина скривдили в басейні.

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У Львові патрульна поліцейська отримала поранення від водія-порушника, який вдарив її ножем у живіт, наразі її прооперували.

Унаслідок страшної аварії в Білорусі загинув 12-річний хлопчик, один в комі, ще п'ятеро у тяжкому стані.

Активісти вийшли на мітинги і вимагали, щоб члени комітету від фракції БПП припинили блокувати створення Антикорупційного суду.

Українські політики купують штучних підписників у соцмережі Twitter.