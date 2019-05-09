Підсумковий випуск новин за 21:00: Заява угорського політика про Закарпаття. Покарання за булінг

У підсумковому випуску новин за 9 травня станом на 21:00 – лідер угорської партії "Йоббік" Томаш Шнайдер відвідав Закарпаття та заявив про необхідність автономії для регіону. З початку 2019 року в Україні почав діяти закон про булінг. Вже є батьки, покарані за те, що їхні діти цькували інших.

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