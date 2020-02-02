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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Зеленський про чорні скриньки МАУ. Моторошна ДТП у Запоріжжі

      Випуск новин 108 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 2 лютого станом на 21:00 – за словами президента України, Іран допустить українських спеціалістів до чорних скриньок збитого літака МАУ. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "1+1". У Запоріжжі "Ланос" зіткнувся із локомотивом. Від удару 45 -річний водій легковика загинув на місці.

      Також у випуску:

      Помічник президента України Андрій Єрмак зазначив, що вибори в ОРДЛО можуть відбутися вже наприкінці жовтня 2020 року.

      На Львівщині прикордонник насмерть збив пішохода.

      Вже третій літак з українцями повернувся з Китаю. Більшість евакуйованих – туристи, які відпочивали на острові Хайнань.

      "Нафтогаз" відреагував на слова "слуги народу" про собаку і комуналку.

       

       

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      Теги: Авіакатастрофа МАУ в Ірані Випуск новин Новини України Володимир Зеленський Новини Запоріжжя
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