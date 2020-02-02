Підсумковий випуск новин за 21:00: Зеленський про чорні скриньки МАУ. Моторошна ДТП у Запоріжжі

У підсумковому випуску новин за 2 лютого станом на 21:00 – за словами президента України, Іран допустить українських спеціалістів до чорних скриньок збитого літака МАУ. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "1+1". У Запоріжжі "Ланос" зіткнувся із локомотивом. Від удару 45 -річний водій легковика загинув на місці.

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