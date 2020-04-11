Підсумковий випуск новин за 21:00: Зеленський про нові ділянки розведення. Коронавірус у світі

У підсумковому випуску новин за 11 квітня станом на 21:00 – Зеленський побував на ділянці розведення Петрівське, що на Донеччині. За його словами, відведення сил допомогло зменшити обстріли, тож готують нові ділянки. Проте, які самі не уточнив. Усвіті кількість заражених на коронавірус вже 1 мільйон 700 тисяч. Смертей – понад 100 тисяч.

Також у випуску: Християни західного обряду готуються до святкування Великодня в умовах пандемії і вимушеної ізоляції. Фінансовий комітет затвердив зміни до бюджету на 2020 рік. Президент Володимир Зеленський проінспектував роботу військового шпиталю для хворих на коронавірус на фронті.