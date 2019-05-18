Підсумковий випуск новин за 21:00: Зеленський вибачився перед киянами. Ситуація на фронті

У підсумковому випуску новин за 18 травня станом на 21:00 – новообраний президент Володимир Зеленський звернувся до киян із вибаченнями через транспортні проблеми, які виникнуть в місті у день його інавгурації – 20 травня. Російські окупанти на Сході України не припиняють використовувати важку зброю, троє українських захисників зазнали поранень.

Також у випуску: Вшановують пам'ять 75 роковин початку депортації кримських татар – радянська влада вивезла у середню Азію. Роки окупації перетворили Крим на військову базу. За понад 5 років кількість військових на півострові зросла більш ніж у двічі.

Джерело: 24 канал