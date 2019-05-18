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      КРИМСЬКІ ТАТАРИ КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      КРИМСЬКІ ТАТАРИ КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Зеленський вибачився перед киянами. Ситуація на фронті

      Випуск новин 145 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 18 травня станом на 21:00 – новообраний президент Володимир Зеленський звернувся до киян із вибаченнями через транспортні проблеми, які виникнуть в місті у день його інавгурації – 20 травня. Російські окупанти на Сході України не припиняють використовувати важку зброю, троє українських захисників зазнали поранень.

      Також у випуску:

      Вшановують пам'ять 75 роковин початку депортації кримських татар – радянська влада вивезла у середню Азію.

      Роки окупації перетворили Крим на військову базу. За понад 5 років кількість військових на півострові зросла більш ніж у двічі.

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      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Новини Києва Володимир Зеленський Інавгурація Зеленського Жертви
      Джерело: 24 канал
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