Підсумковий випуск новин за 21:00: Жінки на передовій. Нові деталі в отруєнні Скрипаля

У підсумковому випуску новин за 7 березня станом на 21:00 – в українському війську постійно більшає дівчат. Якщо раніше жінку у погонах можна було побачити переважно у штабі, то зараз чимало захисниць воюють на передовій на рівні із чоловіками. Стало відомо, чим отруїли колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля.

Також у випуску: У Києві відбувся марш на підтримку затриманого в Італії українського бійця. На околиці Києва в районі станції метро "Лісова" вибухнуло авто. Виявилося, що СБУ проводило спецоперацію. 4G чекають в Україні з березня. За надшвидкий зв'язок мобільні оператори не пошкодували на ліцензії 5,5 мільярдів гривень.