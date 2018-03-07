Підсумковий випуск новин за 21:00: Жінки на передовій. Нові деталі в отруєнні Скрипаля
Випуск новин 21:57, 7 березня 520 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 7 березня станом на 21:00 – в українському війську постійно більшає дівчат. Якщо раніше жінку у погонах можна було побачити переважно у штабі, то зараз чимало захисниць воюють на передовій на рівні із чоловіками. Стало відомо, чим отруїли колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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