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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Жінки на передовій. Нові деталі в отруєнні Скрипаля

Випуск новин 21:57, 7 березня 520 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 7 березня станом на 21:00 – в українському війську постійно більшає дівчат. Якщо раніше жінку у погонах можна було побачити переважно у штабі, то зараз чимало захисниць воюють на передовій на рівні із чоловіками. Стало відомо, чим отруїли колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля.

Також у випуску:

У Києві відбувся марш на підтримку затриманого в Італії українського бійця.

На околиці Києва в районі станції метро "Лісова" вибухнуло авто. Виявилося, що СБУ проводило спецоперацію.

4G чекають в Україні з березня. За надшвидкий зв'язок мобільні оператори не пошкодували на ліцензії 5,5 мільярдів гривень.

Теги: Новини України Новини політики СБУ Випуск новин Новини Києва Вибух
Джерело: 24 Канал
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