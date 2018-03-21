Підсумковий випуск новин за 21:00: "Жучок" в акваріумі Холодницього. Гучний скандал у школі
У підсумковому випуску новин за 21 березня станом на 21:00 – хто і навіщо встановив прослушку в кабінеті очільника САП Назара Холодницького. На Київщині вчителька привселюдно облаяла учня.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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