Підсумковий випуск новин за 21:00: "Жучок" в акваріумі Холодницього. Гучний скандал у школі

У підсумковому випуску новин за 21 березня станом на 21:00 – хто і навіщо встановив прослушку в кабінеті очільника САП Назара Холодницького. На Київщині вчителька привселюдно облаяла учня.

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