Підсумковий випуск новин за 21:00: Журналіст РФ в базі "Миротворця". Парад трамваїв у Львові

У підсумковому випуску новин за 2 червня станом на 21:00 – російський пропагандист Володимир Познер потрапив до бази "Миротворця". А все тому, що відвідував Крим через непідконтрольні Україні пункти пропуску. Львівському трамваю – 125 років. На честь цієї дати шість трамваїв різної доби протягом дня возили львів'ян та гостей міста.

Також у випуску: До українського політв'язня Кремля Романа Сущенка приїхали дружина та донька. Смерть на рок-фестивалі: напередодні на Дніпропетровщині загинула людина, ще двоє травмовані. Володимир Зеленський збирається у свій перший закордонний візит, 4 червня він відвідає Брюссель. Чи вплине підготовка до парламентських виборів на стабільність курсу гривні та зростання цін.

Джерело: 24 канал