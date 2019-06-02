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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВИНИ ХАРКОВА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Журналіст РФ в базі "Миротворця". Парад трамваїв у Львові

      Випуск новин 250 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 2 червня станом на 21:00 – російський пропагандист Володимир Познер потрапив до бази "Миротворця". А все тому, що відвідував Крим через непідконтрольні Україні пункти пропуску. Львівському трамваю – 125 років. На честь цієї дати шість трамваїв різної доби протягом дня возили львів'ян та гостей міста.

      Також у випуску: 

      До українського політв'язня Кремля Романа Сущенка приїхали дружина та донька.

      Смерть на рок-фестивалі: напередодні на Дніпропетровщині загинула людина, ще двоє травмовані.

      Володимир Зеленський збирається у свій перший закордонний візит, 4 червня він відвідає Брюссель.

      Чи вплине підготовка до парламентських виборів на стабільність курсу гривні та зростання цін.

      blog_ava
      Зеленський другі вихідні поспіль розважається: президент відвідав концерт Монатіка
      2 червня
      18087
      Теги: Новини Росії Новини України Новини Львова Випуск новин Миротворець
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 2 червня
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