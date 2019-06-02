Підсумковий випуск новин за 21:00: Журналіст РФ в базі "Миротворця". Парад трамваїв у Львові
У підсумковому випуску новин за 2 червня станом на 21:00 – російський пропагандист Володимир Познер потрапив до бази "Миротворця". А все тому, що відвідував Крим через непідконтрольні Україні пункти пропуску. Львівському трамваю – 125 років. На честь цієї дати шість трамваїв різної доби протягом дня возили львів'ян та гостей міста.
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Джерело: 24 канал
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