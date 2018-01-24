Підсумковий випуск новин за 21:00: Зміна складу ЦВК. Допит Парубія щодо зради Януковича

У підсумковому випуску новин за 24 січня станом на 21:00 – нинішні члени ЦВК допомагали Віктору Януковичу стати президентом, але їм залишилося не так довго перебувати на своїх посадах, адже президент підписав указ про призначення нових членів. Андрія Парубія викликали на допит у справі про державну зраду Віктора Януковича.

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