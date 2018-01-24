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Підсумковий випуск новин за 21:00: Зміна складу ЦВК. Допит Парубія щодо зради Януковича

Випуск новин 22:38, 24 січня 246 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 24 січня станом на 21:00 – нинішні члени ЦВК допомагали Віктору Януковичу стати президентом, але їм залишилося не так довго перебувати на своїх посадах, адже президент підписав указ про призначення нових членів. Андрія Парубія викликали на допит у справі про державну зраду Віктора Януковича.

Також у випуску:

Чемпіонка світу з біатлону, Анна Кривонос прославляє Україну на міжнародній арені, а вдома разом з мамою мешкає у будинку, який і будинком назвати складно.

НАБУ провело обшуки у заступника голови Міграційної служби Діни Пімахової.

До України прибув літак з тілами загиблих у теракті в Кабулі.

Теги: Новини України Віктор Янукович Випуск новин Андрій Парубій ЦВК НАБУ Теракт у готелі Кабула
Джерело: 24 Канал
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