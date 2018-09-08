23:26
8 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
20°C 13°C
  • неділя
    23°C 15°C
  • понеділок
    20°C 15°C
  • вівторок
    21°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Патріарх Кіріл – справжній росіянин. Космічний провал РФ
Вєсті Кремля
18:33, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Математика від Порошенка. Пекельні задуми Марченко
Вєсті.UA
19:03, сьогодні
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, 7 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, 7 вересня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Зміна тактики бойовиків. Вимога звільнити Сенцова

Випуск новин 129 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 8 вересня станом на 21:00 – на Донбасі проросійські найманці змінюють тактику, як розповіли українські військові, які обороняють країну на передовій, ворог все частіше відкриває вогонь зранку. Актори, режисери, які входять до складу журі міжнародного Венеційського кінофестивалю закликали звільнити українського режисера Олега Сенцова.

Також у випуску: 

Реалії роботи патрульної поліції.

Пол Манафорт намагається укласти угоду зі слідством. Про це повідомляє видання Bloomberg.

На Черкащині сталось смертельне ДТП, водій загинув, а двоє пасажирів з тяжкими травмами у лікарні.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Випуск новин Олег Сенцов Україна – Росія Новини Донецька Новини Луганська Українці в полоні РФ
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
 23 січня , 20:54
Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
 23 січня , 15:40
Випуск новин 27 травня станом на 15:00
 27 травня 2015 , 15:56
Випуск новин за 19:00: Вибух авто у центрі Києва
 8 вересня 2017 , 21:05
Випуск новин 22 вересня станом на 18:00
 22 вересня 2014 , 18:56
Випуск новин 21 травня станом на 13:00
 21 травня 2016 , 13:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук