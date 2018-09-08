Підсумковий випуск новин за 21:00: Зміна тактики бойовиків. Вимога звільнити Сенцова

У підсумковому випуску новин за 8 вересня станом на 21:00 – на Донбасі проросійські найманці змінюють тактику, як розповіли українські військові, які обороняють країну на передовій, ворог все частіше відкриває вогонь зранку. Актори, режисери, які входять до складу журі міжнародного Венеційського кінофестивалю закликали звільнити українського режисера Олега Сенцова.

Також у випуску: Реалії роботи патрульної поліції. Пол Манафорт намагається укласти угоду зі слідством. Про це повідомляє видання Bloomberg. На Черкащині сталось смертельне ДТП, водій загинув, а двоє пасажирів з тяжкими травмами у лікарні.