Підсумковий випуск новин за 21:00: Зміни до Конституції від Порошенка. Ураган на Гаваях
У підсумковому випуску новин за 24 серпня станом на 21:00 – під час виступу на параді до Дня Незалежності президент України Петро Порошенко запропонував внести зміни до Конституції, щоб закріпити у ній курс країни у напрямку інтеграції до Євросоюзу та НАТО. Ураган Лейн вирує на Гаваях, евакуйовано 300 людей. Рятувальникам вже довелося витягати з затопленого будинку п'ятьох туристів.
Також у випуску:
Парад на День Незалежності в Україні пройшов у столиці.
На параді в Києві побував радник резидента США з питань національної безпеки Джон Болтон.
Українські військові на передовій зустрічали День Незалежності під обстрілами ворога.
У Фінляндії автобус упав з мосту на колію, четверо людей загинуло.
Джерело: 24 канал
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