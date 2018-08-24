Підсумковий випуск новин за 21:00: Зміни до Конституції від Порошенка. Ураган на Гаваях

У підсумковому випуску новин за 24 серпня станом на 21:00 – під час виступу на параді до Дня Незалежності президент України Петро Порошенко запропонував внести зміни до Конституції, щоб закріпити у ній курс країни у напрямку інтеграції до Євросоюзу та НАТО. Ураган Лейн вирує на Гаваях, евакуйовано 300 людей. Рятувальникам вже довелося витягати з затопленого будинку п'ятьох туристів.

Також у випуску: Парад на День Незалежності в Україні пройшов у столиці. На параді в Києві побував радник резидента США з питань національної безпеки Джон Болтон. Українські військові на передовій зустрічали День Незалежності під обстрілами ворога. У Фінляндії автобус упав з мосту на колію, четверо людей загинуло.