Підсумковий випуск новин за 21:00: Знищення диверсанта на Луганщині. Автотроща в Києві

У підсумковому випуску новин за 23 лютого станом на 21:00 – диверсанти спробували прорватись на позиції української армії на Луганщині. В районі Новотошківського російські найманці вночі підійшли впритул, але були помічені українськими оборонцями. Хотів розвернутися, але зіштовхнувся з іншою автівкою та перекинувся на дах. В Києві сталась автотроща.

Також у випуску: В Італії померла третя людина від коронавірусу, а інфікованих людей вже 152. Учасники автомайдану поїхали до Нових Санжарів з гостинцями для евакуйованих з Уханя українців. Смерть колишнього керівника телеканалу Інтер Сергія Старицького, розслідуватимуть як умисне вбивство.