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      НОВІ САНЖАРИ СМЕРТЬ СЕРГІЯ СТАРИЦЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Знищення диверсанта на Луганщині. Автотроща в Києві

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 23 лютого станом на 21:00 – диверсанти спробували прорватись на позиції української армії на Луганщині. В районі Новотошківського російські найманці вночі підійшли впритул, але були помічені українськими оборонцями. Хотів розвернутися, але зіштовхнувся з іншою автівкою та перекинувся на дах. В Києві сталась автотроща.

      Також у випуску:

      В Італії померла третя людина від коронавірусу, а інфікованих людей вже 152.

      Учасники автомайдану поїхали до Нових Санжарів з гостинцями для евакуйованих з Уханя українців. 

      Смерть колишнього керівника телеканалу Інтер Сергія Старицького, розслідуватимуть як умисне вбивство.

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      сьогодні
      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП Війна на Донбасі Випуск новин
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