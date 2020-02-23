Підсумковий випуск новин за 21:00: Знищення диверсанта на Луганщині. Автотроща в Києві
У підсумковому випуску новин за 23 лютого станом на 21:00 – диверсанти спробували прорватись на позиції української армії на Луганщині. В районі Новотошківського російські найманці вночі підійшли впритул, але були помічені українськими оборонцями. Хотів розвернутися, але зіштовхнувся з іншою автівкою та перекинувся на дах. В Києві сталась автотроща.
Також у випуску:
В Італії померла третя людина від коронавірусу, а інфікованих людей вже 152.
Учасники автомайдану поїхали до Нових Санжарів з гостинцями для евакуйованих з Уханя українців.
Смерть колишнього керівника телеканалу Інтер Сергія Старицького, розслідуватимуть як умисне вбивство.
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