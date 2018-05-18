Підсумковий випуск новин за 21:00: Зняття арешту з майна Колобова. Роковини депортації з Криму

У підсумковому випуску новин за 18 травня станом на 21:00 – арешт майна міністра фінансів часів Януковича Юрія Колобова зняли через бездіяльність Генпрокуратури. 74 роки тому більше 200 тисяч людей радянська влада насильно виселила з Криму. А все через те, що Сталін визнав татар зрадниками. Однак, люди все пережили,аби повернутися додому. Та чотири роки тому Росія знову змусила їх залишити Крим.

Також у випуску: Внаслідок обстрілів Троїцького, що на Луганщині, проросійськими бойовиками загинули двоє цивільних людей. 18 травня вшановують річницю пам'яті депортації кримських татар, яких у 1944 радянська влада назвала зрадниками та примусово виселила з їхніх домівок. Офіцер СБУ Олександр Карамушка, якого НАБУ спіймало на хабарі, має землю під Києвом і будинок на 300 квадратних метрів. Гостя студії – заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль.