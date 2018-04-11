Підсумковий випуск новин за 21:00: Зняття недоторканості з депутатів. Спалах кору в Дніпрі
У підсумковому випуску новин за 11 квітня станом на 21:00 – зняття недоторканності з нардепів – таке питання починає розглядати Конституційний суд. Тим часом, без імунітету живуть уже вісім депутатів цього скликання. Масовий спалах кору в аграрно-економічному університеті у Дніпрі. Захворіли 23 студентів та троє працівників вишу.
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Джерело: 24 Канал
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