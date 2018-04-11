Підсумковий випуск новин за 21:00: Зняття недоторканості з депутатів. Спалах кору в Дніпрі

У підсумковому випуску новин за 11 квітня станом на 21:00 – зняття недоторканності з нардепів – таке питання починає розглядати Конституційний суд. Тим часом, без імунітету живуть уже вісім депутатів цього скликання. Масовий спалах кору в аграрно-економічному університеті у Дніпрі. Захворіли 23 студентів та троє працівників вишу.

Також у випуску: У Сирії після грізної заяви Трампа евакуювали головний штаб армії Асада. Під Маріуполем місцевий депутат посадив на ланцюг працівника своєї СТО. Марк Цукерберг вдруге дає свідчення щодо масштабного витоку даних користувачів. В Одесі невідомі прикували жінку ланцюгом за шию до стіни.