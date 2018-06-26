Підсумковий випуск новин за 21:00: Зустріч Москалькової з моряками. Землі Холодницького

У підсумковому випуску новин за 26 червня станом на 21:00 – російська омбудсмен Тетяна Москалькова зустрілася в Києві з затриманими в Україні моряками судна "Норд", також вона планує відвідати Максима Одинцова. У Центрі протидії корупції з'ясували, що він та його родина безкоштовно отримали майже півгектара землі у Києво-Святошинському районі, де Холодницький раніше працював прокурором.

Також у випуску: У Києві встановили величезну скульптуру про катування. Суд обрав запобіжний захід підозрюваним у нападі на табір ромів у Львові. У Вишневому під Києвом помічник нардепа стріляв у підлітка.