Підсумковий випуск новин за 21:00: Зустріч полонених. Закон про Антикорупційний суд
Випуск новин 22:11, 27 грудня 330 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 26 грудня станом на 21:00 – Акцію "зустрінемо своїх" активісти та волонтери організували також і в Борисполі. Експерти низки антикорупційних організацій стверджують: президентський законопроект не відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії.
Також у випуску:
20 телеканалів та 10 радіостанцій – це українське мовлення, яке доступне на окупованих територіях Донбасу та Криму сьогодні.
Перед фатальним наїздом Олена Зайцева таки не брала участі у вуличних перегонах.
Джерело: 24 Канал
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