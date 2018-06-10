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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Підсумковий випуск новин за 21:00: Зустріч Трампа з Кім Чен Ином. Заява "Великої сімки"

Випуск новин 116 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 10 червня станом на 21:00 – Дональд Трамп прилетів до Сінгапуру на зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином. Лідери Великої сімки засуджують окупацію Криму Росією. І заявляють, що готові допомагати Україні реалізувати програму реформ.

Також у випуску:

У нічному клубі в Сумах чоловік жбурнув гранату під ноги відвідувачів.

Авто протаранило кіоск.

Ситуація на фронті.

У Львові патрульні наїхали на пішохода.

Теги: Новини України Випуск новин Дональд Трамп Кім Чен Ин Велика сімка Війна на Донбасі Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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