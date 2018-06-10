Підсумковий випуск новин за 21:00: Зустріч Трампа з Кім Чен Ином. Заява "Великої сімки"
У підсумковому випуску новин за 10 червня станом на 21:00 – Дональд Трамп прилетів до Сінгапуру на зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином. Лідери Великої сімки засуджують окупацію Криму Росією. І заявляють, що готові допомагати Україні реалізувати програму реформ.
Також у випуску:
У нічному клубі в Сумах чоловік жбурнув гранату під ноги відвідувачів.
Авто протаранило кіоск.
Ситуація на фронті.
У Львові патрульні наїхали на пішохода.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі