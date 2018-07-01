Підсумковий випуск новин за 21:00: Звільнення селища на Донбасі. Масове затримання рейсів

Підсумковий випуск новин за 21:00: Звільнення селища на Донбасі. Масове затримання рейсівВипуск новин 175 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 1 липня станом на 21:00 – ще одне селище на Донбасі відтепер під контролем України. У населеному пункті Золоте-4, що на Луганщині, тепер майорить український прапор. В аеропорту "Київ" застрягли українські туристи. А все через конфлікти перевізників з туроператорами.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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