Підсумковий випуск новин за 21:00: Звільнення селища на Донбасі. Масове затримання рейсів

У підсумковому випуску новин за 1 липня станом на 21:00 – ще одне селище на Донбасі відтепер під контролем України. У населеному пункті Золоте-4, що на Луганщині, тепер майорить український прапор. В аеропорту "Київ" застрягли українські туристи. А все через конфлікти перевізників з туроператорами.

Також у випуску: На Рівненщині перекинувся пасажирський автобус, в салоні якого було 53 людини. У Львові канадські військові пригощали туристів оладками. Львівське свято джазу добігає кінця: чим фестиваль вражав цьогоріч.