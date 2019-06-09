Підсумковий випуск новин за 21:00: З'їзд партії "Слуга народу". Затримання журналіста у Росії

У підсумковому випуску новин за 9 червня станом на 21:00 – партія "Слуга народу" провела з'їзд. На ньому оголосили сто перших претендентів до списку кандидатів. Підкинули наркотики, затримали і лупцювали у відділку. Так російська влада реагує на роботу журналіста, який проводив власні розслідування та мав сміливість критикувати Кремль.

Також у випуску: У Казахстані протестують проти заздалегідь відомих результатів президентських виборів. МЗС України вимагає від влади Бангладешу пояснити у яких умовах перебуває шість затриманих українців. Відсторонено десять начальників поліції. Натовпи туристів з усього світу замовляють тури до Чорнобиля.

Джерело: 24 канал