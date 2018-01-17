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Підсумковий випуск новин за 21:00: Смертельна ДТП у Харкові. Зброя для України

Випуск новин 22:14, 17 січня 354 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 17 січня станом на 21:00 – 18-річний Тигран Енгибарян, який у Харкові насмерть збив 17-річного пішохода, кілька років їздив без прав і вже не вперше потрапив у серйозну ДТП. Україна отримає протитанкові ракетні комплекси "Джавелін" безкоштовно, про таке заявив президент України Петро Порошенко на засіданні Ради нацбезпеки та оборони.

Також у випуску:

У Львові співробітники СБУ навідалися до соліста театру Миколи Санжаревського.

Бойовики тричі відкривали вогонь у зоні АТО.

Університети продовжили канікули до весни.

Голова правління "Нафтогазу України" Андрій Коболєв повідомив, що Україна знову купуватиме газ у Росії.

Теги: Жертви Новини Харкова Аварії та ДТП Випуск новин Освіта Петро Порошенко РНБО
Джерело: 24 Канал
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