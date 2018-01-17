Підсумковий випуск новин за 21:00: Смертельна ДТП у Харкові. Зброя для України
Випуск новин 22:14, 17 січня 354 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 17 січня станом на 21:00 – 18-річний Тигран Енгибарян, який у Харкові насмерть збив 17-річного пішохода, кілька років їздив без прав і вже не вперше потрапив у серйозну ДТП. Україна отримає протитанкові ракетні комплекси "Джавелін" безкоштовно, про таке заявив президент України Петро Порошенко на засіданні Ради нацбезпеки та оборони.
Також у випуску:
У Львові співробітники СБУ навідалися до соліста театру Миколи Санжаревського.
Бойовики тричі відкривали вогонь у зоні АТО.
Університети продовжили канікули до весни.
Голова правління "Нафтогазу України" Андрій Коболєв повідомив, що Україна знову купуватиме газ у Росії.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
Савченко під Сердючку запалила на вечірці не гірше за призерку Євробачення-200722 жовтня 2017 , 09:38
Трагедія у Харкові: поліція встановила особи усіх потерпілих19 жовтня 2017 , 18:08
День Незалежності України 2017: де і коли дивитися військовий парад на Хрещатику24 серпня 2017 , 07:43
Підсумковий випуск новин за 21:00: Повернення Саакашвілі. Борги на мільярди гривень9 вересня 2017 , 22:26
Випуск новин за 19:00: Масштабна аварія у Тернополі. Закриття російського консульства1 вересня 2017 , 20:08
Підсумковий випуск новин за 21:00: Справа Димінського. Чергова перемога України17 грудня 2017 , 21:58