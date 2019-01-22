Підсумковий випуск новин за 22:00: 13-й кандидат у президенти. Нарколог Зайцевої
У підсумковому випуску новин за 22 січня станом на 22:00 – у ЦВК зареєстрували ще одного кандидата у президенти України. Ним став представник партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко. Нарколог, яка першою оглядала Олену Зайцеву після аварії у Харкові, нарешті з'явилася у суді. Її шукали півроку, аби вона надала важливі свідчення.
Також у випуску:
В Україні святкують день Соборності.
На з'їзді партії "Батьківщина" офіційно висунули Юлію Тимошенко у президенти України.
Джерело: 24 канал
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