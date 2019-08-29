Підсумковий випуск новин за 22:00: Авакова залишили на посаді міністра МВС. Ситуація на війні

У підсумковому випуску новин за 29 серпня станом на 22:00 – Арсен Аваков таки залишиться очільником Міністерства внутрішніх справ у новому уряді. За новий склад Кабміну проголосував 281 депутат. На Донбасі проросійські військові продовжують обстрілювати позиції ЗСУ. З початку доби у штабі нарахували 9 порушень режиму тиші з боку російських найманців.

Також у випуску:

В'язень Кремля Олег Сенцов перебуває у Москві. Про це повідомляють одразу кілька російських ЗМІ із посиланням на джерела у Кремлі. Також стало відомо, що до Москви перевезли ще одного бранця – українського журналіста Романа Сущенка.

Раїса Богатирьова більше не ночуватиме у СІЗО. За неї вже вніс заставу у 6 мільйонів гривень Вадим Новінський. Нагадаємо, що суд обрав запобіжний захід для екс-очільниці Міністерства охорони здоров'я – 2 місяці за ґратами чи застава у 6 мільйонів гривень.

Дата – 29 серпня 2014 року – стало найкривавішим днем в історії російсько-української війни. В Україні відзначають День пам'яті захисників Україні, які загинули в боях за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність.