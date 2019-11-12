Підсумковий випуск новин за 22:00: Болівія без президента. Перейменування вулиць у Києві

У підсумковому випуску новин за 12 листопада станом на 22:00 – Болівія залишилась без президента. Прихильник Путіна – Ево Моралес вирішив піти слідами Януковича і втік під час масових протестів у країні. Відтепер три вулиці у столиці носитимуть імена загиблих воїнів російсько-української війни. Відповідне рішення сьогодні прийняла Київрада.

Також у випуску: Палестинці з Сектора Гази запустили щонайменше півсотні ракет по Ізраїлю. У Нафтогазі зробили припущення, що Росія може не підписати угоду про транзит газу територією України. Співробітники НАБУ за підозрою в шахрайстві спіймали директора Департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента Світлану Кондзелю.