23:34
24 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У Росії друкують монети із Зеленським. Пригоди Кім Чен Ина в Росії
      Вєсті Кремля
      21:41, сьогодні
      Вєсті.UA: Нові "перемоги" Зеленського. Політичне майбутнє Порошенка
      Вєсті.UA
      20:45, сьогодні
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, сьогодні
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАРИФИ НА ГАЗ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Будинки Зеленського. Паспорти РФ для окупованого Донбасу

      Випуск новин 201 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 24 квітня станом на 22:00 – Володимир Зеленський володіє будинком в елітному котеджному містечку під Києвом. Також періодично він живе у квартирі на вулиці Грушевського, навпроти Верховної Ради. Очільник Кремля Володимир Путін підписав указ про видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу.

      Також у випуску:

      "Нафтогаз" погодив зменшення ціни на газ для населення.

      У Житомирі загинув 18-річний хлопець, який хотів зробити селфі на даху електрички.

      У Києві завершили монтаж найбільшої частини пішохідного мосту, який жителі столиці уже назвали "мостом Кличка".

      blog_ava
      Законопроект "Про президента": як відреагувала команда Зеленського
      сьогодні
      14044
      Теги: Новини Росії Володимир Зеленський Новини України Війна на Донбасі Випуск новин
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 24 квітня: здешевшання газу в Україні, паспорти Росії для жителів Донбасу
      сьогодні , 22:01 Головні новини 24 квітня: здешевшання газу в Україні, паспорти Росії для жителів Донбасу
      840
      Уровень образования в "ЛНР" такой, что и репетитор не поможет
      сьогодні , 22:00 Уровень образования в "ЛНР" такой, что и репетитор не поможет
      Ольга Черненко 333
      Що означає рішення суду про призупинення обов’язкового перейменування УПЦ МП
      сьогодні , 21:00 Що означає рішення суду про призупинення обов’язкового перейменування УПЦ МП
      Ірина Поліщук 4150
      "Динамо" та "Шахтар" не виявили сильнішого в чемпіонаті України
      сьогодні , 20:29 "Динамо" та "Шахтар" не виявили сильнішого в чемпіонаті України
      432
      Убивство Катерини Гандзюк: все, що потрібно знати про справу на сьогодні
      сьогодні , 19:30 Убивство Катерини Гандзюк: все, що потрібно знати про справу на сьогодні
      Світлана Попова 2043
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Випуск новин за 20:00: Масштабна пожежа в Києві. Перевірка безпеки в українських ТЦ
       28 березня 2018 , 21:13
      Підсумковий випуск новин 15 травня станом на 21:00
       15 травня 2016 , 23:03
      Випуск новин за 14:00: Втрати на фронті. Погоня за п'яним водієм на Рівненщині
       15 квітня , 15:28
      Випуск новин за 14:00: Апеляція у справі Мангера. Ситуація з опаленням у Смілі
       28 лютого , 14:30
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук