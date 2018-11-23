Підсумковий випуск новин за 22:00: Чорна п'ятниця по-українськи. Держбюджет-2019
У підсумковому випуску новин за 23 листопада станом на 22:00 – в Україні влаштували Чорну п'ятницю, хоч продавці не пропонували людям надзвичайно великих знижок, люди зізналися, що дуже раді хоча б трохи низьким цінам. Після багатогодинної перерви та постійних консультацій до 4 ранку депутати таки ухвалили кошторис країни на наступний рік. Поспішали депутати із ухваленням бюджету через вимоги МВФ.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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