Підсумковий випуск новин за 22:00: Дебати між кандидатами. Зовнішня політика України
У підсумковому випуску новин за 3 квітня станом на 22:00 – кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав чинного президента Петра Порошенка на дебати на "Олімпійському", які мають бути відкритими для людей та усіх журналістів. За конституцією зовнішню політику України визначає президент, двоє кандидатів – Зеленський та Порошенко бачать проєвропейське майбутнє.
Також у випуску:
Уряд вирішив заборонити польоти до країни-агресора ще й приватним літакам.
Проросійські бойовики обстріляли українських військових, є двоє загиблих та двоє поранених.
В Одесі вибухнула газова труба, удар був настільки сильним, що автівки, які були поруч, відкинуло на трамвайну колію.
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