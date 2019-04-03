Підсумковий випуск новин за 22:00: Дебати між кандидатами. Зовнішня політика України

У підсумковому випуску новин за 3 квітня станом на 22:00 – кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав чинного президента Петра Порошенка на дебати на "Олімпійському", які мають бути відкритими для людей та усіх журналістів. За конституцією зовнішню політику України визначає президент, двоє кандидатів – Зеленський та Порошенко бачать проєвропейське майбутнє.

Також у випуску: Уряд вирішив заборонити польоти до країни-агресора ще й приватним літакам. Проросійські бойовики обстріляли українських військових, є двоє загиблих та двоє поранених. В Одесі вибухнула газова труба, удар був настільки сильним, що автівки, які були поруч, відкинуло на трамвайну колію.