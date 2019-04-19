Підсумковий випуск новин за 22:00: Дебати на "Олімпійському". Команда Зеленського

У підсумковому випуску новин за 19 квітня станом на 22:00 – кандидати в президенти Володимир Зеленський та Петро Порошенко зустрілися на дебати на стадіоні "Олімпійському". Проте це було більш феєричне шоу із перлами кандидатів, аніж класичні дебати. Зеленський таки представив свою команду. Серед її членів є і такі, які раніше мали досвід в управління країною, а також є новенькі.

Також у випуску: Бойовики другий день поспіль порушують Пасхальне перемир'я. Замінована зала та один кандидат: на Суспільному пройшли офіційні дебати. У Харкові працює безкоштовний реабілітаційний центр для військових і їхніх родин.

Джерело: 24 канал