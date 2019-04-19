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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПОРОШЕНКА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПОРОШЕНКА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Дебати на "Олімпійському". Команда Зеленського

      Випуск новин 150 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 19 квітня станом на 22:00 – кандидати в президенти Володимир Зеленський та Петро Порошенко зустрілися на дебати на стадіоні "Олімпійському". Проте це було більш феєричне шоу із перлами кандидатів, аніж класичні дебати. Зеленський таки представив свою команду. Серед її членів є і такі, які раніше мали досвід в управління країною, а також є новенькі.

      Також у випуску:

      Бойовики другий день поспіль порушують Пасхальне перемир'я.

      Замінована зала та один кандидат: на Суспільному пройшли офіційні дебати.

      У Харкові працює безкоштовний реабілітаційний центр для військових і їхніх родин.

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      Теги: Новини політики Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Дебати Зеленського і Порошенка Володимир Зеленський Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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