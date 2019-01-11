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      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Державний борг України. Обвал даху в Харкові

      Випуск новин 101 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 11 січня станом на 22:00 – у найближчі три роки Україні доведеться сплатити кредиторам рекордні суми: мова йде про 48 мільярдів доларів. Третину з цієї суми країна має погасити вже у 2019 році. На Московському проспекті у Харкові обвалився дах торгового павільйону. Четверо осіб поранені, їх госпіталізували.

      Також у випуску: 

      Від 11 січня набувають чинності зміни у законодавстві, відтепер секс без згоди підпадатиме під статтю зґвалтування.

      Після чотирьох діб пошуків у Карпатах рятувальники відшукали зниклого лижника-екстремала.

      Анатолій Гриценко на з'їзді партії висунув свою кандидатуру на пост президента країни.

      Найбільші університети країни пішли на канікули, щоб заощадити опалення.

      Теги: Новини України Випуск новин держборг
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 11 січня
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