Підсумковий випуск новин за 22:00: Державний борг України. Обвал даху в Харкові

У підсумковому випуску новин за 11 січня станом на 22:00 – у найближчі три роки Україні доведеться сплатити кредиторам рекордні суми: мова йде про 48 мільярдів доларів. Третину з цієї суми країна має погасити вже у 2019 році. На Московському проспекті у Харкові обвалився дах торгового павільйону. Четверо осіб поранені, їх госпіталізували.

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