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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Детектор брехні для "слуг народу". Лисичанськ без води

      Випуск новин 77 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 22 жовтня станом на 22:00 – одинадцятьох "слуг народу" з фінансового комітету Ради в Офісі Президента хочуть перевірити на детекторі брехні. Лисичанськ п'яту добу без води. Там уже оголосили надзвичайний стан. Водоканалу вимкнули живлення через борги. Садочки, школи та лікарні – на межі закриття.

      Також у випуску:

      У Києві через теплу погоду розцвіли сакури.

      Свідком снайперського вогню біля Красногорівки стала знімальна група 24 каналу.

      У Токіо відбулась церемонія інтронізації нового імператора Нарухіто, був на заході і Зеленський з дружиною.

      blog_ava
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      22 жовтня
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      Теги: Новини України Випуск новин Слуга народу Новини Луганська
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