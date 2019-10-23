Підсумковий випуск новин за 22:00: Детектор брехні для "слуг народу". Лисичанськ без води
У підсумковому випуску новин за 22 жовтня станом на 22:00 – одинадцятьох "слуг народу" з фінансового комітету Ради в Офісі Президента хочуть перевірити на детекторі брехні. Лисичанськ п'яту добу без води. Там уже оголосили надзвичайний стан. Водоканалу вимкнули живлення через борги. Садочки, школи та лікарні – на межі закриття.
Також у випуску:
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