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      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Допит Порошенка. Масове отруєння на Одещині

      Випуск новин 226 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 12 липня станом на 22:00 – у Порошенка повідомили, що на допит п'ятого президента не викликали і повісток не вручали. Проте журналістам 24 каналу в Державному бюро розслідувань підтвердили, що чекають на Петра Олексійовича 17 липня. На Одещині 46 дітей з оздоровчого табору опинились на лікарняних ліжках. Їх стан медики оцінюють як середньої та легкої важкості

      Також у випуску: 

      Президент України Володимир Зеленський таки подав до Верховної Ради законопроект про люстрацію.

      Українського нацгвардійця Віталія Марківа засудили в Італії до 24 років позбавлення волі.

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      Правоохоронці зафіксували понад три тисячі порушень за всю передвиборчу кампанію в Україні.

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      Теги: Новини України Випуск новин Новини Одеси Петро Порошенко Державне бюро розслідувань
      Джерело: 24 канал
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