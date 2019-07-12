Підсумковий випуск новин за 22:00: Допит Порошенка. Масове отруєння на Одещині
У підсумковому випуску новин за 12 липня станом на 22:00 – у Порошенка повідомили, що на допит п'ятого президента не викликали і повісток не вручали. Проте журналістам 24 каналу в Державному бюро розслідувань підтвердили, що чекають на Петра Олексійовича 17 липня. На Одещині 46 дітей з оздоровчого табору опинились на лікарняних ліжках. Їх стан медики оцінюють як середньої та легкої важкості
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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