Підсумковий випуск новин за 22:00: Допит Порошенка. Масове отруєння на Одещині

У підсумковому випуску новин за 12 липня станом на 22:00 – у Порошенка повідомили, що на допит п'ятого президента не викликали і повісток не вручали. Проте журналістам 24 каналу в Державному бюро розслідувань підтвердили, що чекають на Петра Олексійовича 17 липня. На Одещині 46 дітей з оздоровчого табору опинились на лікарняних ліжках. Їх стан медики оцінюють як середньої та легкої важкості

Також у випуску: Президент України Володимир Зеленський таки подав до Верховної Ради законопроект про люстрацію. Українського нацгвардійця Віталія Марківа засудили в Італії до 24 років позбавлення волі. У США готують розширення санкцій щодо Росії. Правоохоронці зафіксували понад три тисячі порушень за всю передвиборчу кампанію в Україні.

Джерело: 24 канал