Підсумковий випуск новин за 22:00: Другий день Всесвітнього форуму в Давосі. Булінг вчителів
У підсумковому випуску новин за 23 січня станом на 22:00 – Порошенко зустрівся з канцлером ФРН Меркель і головою МВФ Лагард. Міський голова Києва Кличко планує показати, як робить місто більш технологічним, а Тимошенко та Гриценко готують промови для традиційного сніданку. У столичному ліцеї розгорівся скандал: батько учня побив вчителя. У соцмережах запустили кампанію проти булінгу вчителів.
Також у випуску:
Понад 500 ДТП через снігову негоду трапилося в Україні протягом дня.
Ще четверо претендентів на посаду Президента України подали документи до ЦВК.
Україна на порозі епідемії кору.
Джерело: 24 канал
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