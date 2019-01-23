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      НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Другий день Всесвітнього форуму в Давосі. Булінг вчителів

      Випуск новин 74 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 23 січня станом на 22:00 – Порошенко зустрівся з канцлером ФРН Меркель і головою МВФ Лагард. Міський голова Києва Кличко планує показати, як робить місто більш технологічним, а Тимошенко та Гриценко готують промови для традиційного сніданку. У столичному ліцеї розгорівся скандал: батько учня побив вчителя. У соцмережах запустили кампанію проти булінгу вчителів.

      Також у випуску:

      Понад 500 ДТП через снігову негоду трапилося в Україні протягом дня.

      Ще четверо претендентів на посаду Президента України подали документи до ЦВК.

      Україна на порозі епідемії кору. 

       

      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Випуск новин Давос
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 23 січня
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