Підсумковий випуск новин за 22:00: Хресна хода у Львівській області. Ізоляція села на Харківщині
У підсумковому випуску новин за 17 квітня станом на 22:00 – попри карантинні обмеження у Самборі, що на Львівщині, пройшла хресна хода. Кілька десятків людей не дотримувалися дистанції, і не всі були в масках. У Харківській області через коронавірус ізолювали село Високопілля. Наразі всі мешканці перебувають в обсервації.
Також у випуску:
Коронавірус виявили у командувача Нацгвардії Миколи Балана.
Київ накрив щільний смог.
Майже рік назад, 19 квітня, відбулися дебати між Володимиром Зеленським та Петром Порошенко.
У Дніпрі тестують дезінфікуючий тунель.
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