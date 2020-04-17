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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Хресна хода у Львівській області. Ізоляція села на Харківщині

      Випуск новин -

      У підсумковому випуску новин за 17 квітня станом на 22:00 – попри карантинні обмеження у Самборі, що на Львівщині, пройшла хресна хода. Кілька десятків людей не дотримувалися дистанції, і не всі були в масках. У Харківській області через коронавірус ізолювали село Високопілля. Наразі всі мешканці перебувають в обсервації.

      Також у випуску:

      Коронавірус виявили у командувача Нацгвардії Миколи Балана.

      Київ накрив щільний смог.

      Майже рік назад, 19 квітня, відбулися дебати між Володимиром Зеленським та Петром Порошенко.

      У Дніпрі тестують дезінфікуючий тунель.

      Теги: Новини Львова Новини України Новини Харкова Випуск новин
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