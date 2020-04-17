Підсумковий випуск новин за 22:00: Хресна хода у Львівській області. Ізоляція села на Харківщині

У підсумковому випуску новин за 17 квітня станом на 22:00 – попри карантинні обмеження у Самборі, що на Львівщині, пройшла хресна хода. Кілька десятків людей не дотримувалися дистанції, і не всі були в масках. У Харківській області через коронавірус ізолювали село Високопілля. Наразі всі мешканці перебувають в обсервації.

Також у випуску: Коронавірус виявили у командувача Нацгвардії Миколи Балана. Київ накрив щільний смог. Майже рік назад, 19 квітня, відбулися дебати між Володимиром Зеленським та Петром Порошенко. У Дніпрі тестують дезінфікуючий тунель.