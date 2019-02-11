Підсумковий випуск новин за 22:00: Кого підозрюють у замовленні вбивства Гандзюк. Що очікує МОЗ

У підсумковому випуску новин за 11 лютого станом на 22:00 – справу щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк розслідують вже понад півроку. Наразі п'ятеро виконавців перебувають за ґратами, а екс-члену партії "Батьківщина" Владиславу Мангеру оголосили про підозру. Мін'юст оскаржує рішення суду про відсторонення Уляни Супрун з посади, але поновинити її буде надзвичайного важко.

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