Підсумковий випуск новин за 22:00: Команда Зеленського. Засідання РНБО

У підсумковому випуску новин за 18 квітня станом на 22:00 – кандидат у президенти Володимир Зеленський в ефірі телеканалу "1+1" представив свою команду. Президент України Петро Порошенко скликав термінове засідання РНБО щодо рішення суду про незаконність націоналізації "Приватбанку".

Також у випуску: НСК "Олімпійський" готують до дебатів. Суд визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку".

Джерело: 24 канал